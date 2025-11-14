Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremu

Crveni krst Sremska Mitrovica i Crveni krst Inđija organizuju nove akcije dobrovoljnog davanja krvi, sa ciljem da se obezbede dovoljne zalihe i pomogne svima kojima je krv neophodna. Prva akcija biće održana u ponedeljak, 17. novembra, u Domu zdravlja u Inđiji, u terminu od 8 do 11 časova. Narednog dana, u utorak, 18. novembra, akcija će biti organizovana u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, od 10 do 13 časova. Iz Crvenog krsta poručuju da je svaka donacija dragocena i pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se priključe ovoj humanitarnoj akciji .