Petrovgrad nastavio poteru (Video)

Rezultati Rezultati Košarka | November 12, 2025

preuzeta fotografija

Košarkaši zrenjaninskog Petrovgrada pobedili su u hali „Park” domaćina utakmice Staru Pazovu i nastavili trku za jesenje počasti u Prvoj regionalnoj ligi. Rezultati utakmica 7. kola:

PETAK:
APATIN – AKADEMIK SRBOBRAN 78 : 70

SUBOTA:
VRBAS – ŽELEZNIČAR INĐIJA 77 : 70
SREM SREMSKA MITROVICA – FUTOG XCENTRIC IT 88 : 81
STAR NOVI SAD – JADRAN GOLUBINCI 110 : 66
STARA PAZOVA – PETROVGRAD ZRENJANIN 91 : 102

SREDA, 19.11.2025:
TOPOLA BAČKA TOPOLA – DINAMO PANČEVO

ČETVRTAK, 20.11.2025:
DUNAV 2014 APATIN – HAJDUK KULA

Povezane objave

Rezultati utakmica Super lige u odbojci (Video)

Kolubara na “mišiće” (Video)

Rezultati utakmica Super lige u odbojci (Video)