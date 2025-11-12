Petrovgrad nastavio poteru (Video)

Košarkaši zrenjaninskog Petrovgrada pobedili su u hali „Park” domaćina utakmice Staru Pazovu i nastavili trku za jesenje počasti u Prvoj regionalnoj ligi. Rezultati utakmica 7. kola:
PETAK:
APATIN – AKADEMIK SRBOBRAN 78 : 70
SUBOTA:
VRBAS – ŽELEZNIČAR INĐIJA 77 : 70
SREM SREMSKA MITROVICA – FUTOG XCENTRIC IT 88 : 81
STAR NOVI SAD – JADRAN GOLUBINCI 110 : 66
STARA PAZOVA – PETROVGRAD ZRENJANIN 91 : 102
SREDA, 19.11.2025:
TOPOLA BAČKA TOPOLA – DINAMO PANČEVO
ČETVRTAK, 20.11.2025:
DUNAV 2014 APATIN – HAJDUK KULA