Beko i Jagodina slavili u gostima (Video)

Košarkaši Beka i Jagodine ostvarili su pobede na gostovanjima u osmom vikendu Druge lige Srbije. Novi Pazar nastavlja da tone na košarkaškoj lestvici. Rezultati utakmica 8. kola:
SUBOTA:
NIŠ MAXBET – DUNAV STARI BANOVCI 88:61
KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC – KLIK ARILJE 91:64
ZDRAVLJE LESKOVAC – KONSTANTIN NIŠ 89:77
PIROT – SLOVEN RUMA 103:73
PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN – LOZNICA 52:81
MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA – IBC BEOGRAD 94:86
NEDELJA:
OKK NOVI PAZAR – JAGODINA 62:70
IVANJICA – BEKO BEOGRAD 71:80
Anđelko Belić