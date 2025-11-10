Tragičan kraj potrage za Milanom

preuzeta fotografija

Potraga za Milanom Perovićem (37), profesorom violine iz Bogatića, koji je nestao 20. oktobra, završila se tragično. Porodica je potvrdila da je njegovo telo 1. novembra izvučeno iz reke Save kod Beograda. Očekuje se da rezultati DNK analiza potvrde identitet, što bi moglo potrajati od sedam dana do mesec dana. Obavljena je i obdukcija, ali detalji o uzroku smrti još nisu saopšteni, naveo je izvor.

Milan Perović poslednji put je viđen 20. oktobra ujutru, kada se nije vratio kući sa posla. Tog dana je primećen na Savskom mostu u Sremskoj Mitrovici. Nakon 13 dana intenzivne potrage, njegovo telo je pronađeno u blizini jednog splava na reci Savi kod Beograda.