Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BAČKI JARAK – SLOGA ČONOPLJA (2:0)
GFK SLOVEN RUMA – OFK KIKINDA (4:0)
OFK VRBAS – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (2:0)
INĐIJA – DINAMO 1945 PANČEVO (0:1)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – NAFTAGAS ELEMIR (2:1)
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – SLOBODA DONJI TOVARNIK (2:2)
HAJDUK DIVOŠ – VETERNIK (2:1)
MLADOST OMOLJICA – ŽELEZNIČAR INĐIJA (1:2)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
ŠUMAR OGAR – BORAC ŠAJKAŠ (1:2)
RADNIČKI 1910 ŠID – JEDINSTVO RUMENKA (0:4)
INDEX NOVI SAD – RADNIČKI NOVA PAZOVA (2:0)
NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – HAJDUK BEŠKA (1:0)
TSK TEMERIN – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC (1:1)
LSK LAĆARAK – DUNAV STARI BANOVCI (1:0)
PODUNAVAC BELEGIŠ – JADRAN GOLUBINCI (0:2)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – SLOGA TEMERIN (3:1)
SREMSKA LIGA, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – NAPREDAK POPINCI (2:3)
PARTIZAN VITOJEVCI – BORAC 1925 MARTINCI (1:0)
1. MAJ RUMA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (2:2)
NEDELJA:
POLET NOVI KARLOVCI – JEDINSTVO RUMA (3:2)
SLOGA VOGANJ – SREMAC VOJKA (2:1)
KAMENI AŠANJA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (2:1)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – ČSK ČORTANOVCI (0:1)
LJUKOVO – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (2:2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 12. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
GRANIČAR OBREŽ – OFK BRESTAČ (1:0)
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – MLADOST BUĐANOVCI (6:0)
POLET NIKINCI – HRTKOVCI (2:2)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (3:4)
PLANINAC RIVICA – KRUŠEDOL (5:3)
CAR UROŠ JAZAK – KUPINOVO (0:3)
SREMAC DOBRINCI – SLOGA MARADIK (1:6)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 12. KOLO (13 ČASOVA):
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – SLOGA 1919 ERDEVIK (0:1)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – GRANIČAR JAMENA (8:0)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – FRUŠKA GORA RUMA (3:0)
GRANIČAR KUZMIN – JEDINSTVO MOROVIĆ (0:2)
OFK BOSUT – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (3:1)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – BORAC RADENKOVIĆ (5:2)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – NAPREDAK VAŠICA (2:3)
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 11. KOLO (13 ČASOVA):
NEDELJA:
RUDAR VRDNIK – 27. OKTOBAR ŠATRINCI (2:1)
LOVAC KARLOVČIĆ – SLOGA KRNJEŠEVCI (3:0)
SU ROMA SREM SURDUK – SREMAC DEČ (1:2)
SLOVEN SIBAČ – DUNAV NOVI SLANKAMEN (2:0)
BORAC JARKOVCI – VOJVODINA NERADIN (3:0, SLUŽBENI REZULTAT)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: VITEZ SUBOTIŠTE
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
