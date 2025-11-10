Raspisan konkurs za unapređenje lovstva

preuzeta fotografija

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je konkurs za raspodelu sredstava namenjenih održivom razvoju i unapređenju lovstva u 2025. godini. Za realizaciju projekata u ovoj oblasti opredeljeno je ukupno 138,8 miliona dinara, od čega je 40,4 miliona dinara predviđeno za završetak projekata započetih 2024. godine, dok je 98,4 miliona dinara namenjeno za nove projekte u lovnoj sezoni 2025/2026. Cilj konkursa je podrška aktivnostima koje doprinose održivom razvoju lovstva, očuvanju i unapređenju populacija divljači i njenih staništa u Srbiji. Podrška obuhvata mere za povećanje brojnosti i poboljšanje populacionih karakteristika divljači, kao i izgradnju, opremanje i unapređenje lovnih objekata i lovačkih domova. Takođe, planirana su sredstva za unapređenje monitoringa divljači i staništa, kroz nabavku terenskih vozila, specijalizovane opreme i medikamenata. Konkurs predviđa i finansijsku podršku za stručne edukacije u oblasti lovstva, kao i subvencije za osiguranje, digitalizaciju procesa i unapređenje informacionih sistema u lovstvu.