Optuženi ostaju u pritvoru (Video)

Iz arhive

Optuženima koji se terete za ubistvo Aleksandra Jurišića iz Sremske Mitrovice produžen je pritvor I može da traje do 29. Novembra, prenose mediji pozivajući se na izvor iz Višeg suda u Sremskoj Mitrovici. Optužnica koju je Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici podiglo protiv petorice zbog ubistva, a Viši sud doneo rešenje o potvrđivanju, još uvek nije pravosnažna jer će, kako se piše, predmet biti upućen u Apelacioni sud u Novom Sadu radi odlučivanja po žalbi.

Da podsetimo, okrivljeni S. B. iz Vašice se, prema optužnici, tereti za krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivično delo falsifikovanje istrage, okrivljeni M. M. iz mesta Međaši u Bosni i Hercegovini i M. T. iz Laćarka za krivično delo teško ubistvo u pomaganju, okrivljeni S. K. s prijavljenim prebivalištem u mestu Voćnjak i boravištem u Bijeljini, za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a okrivljeni M. P. za krivično delo teško ubistvo u potstrekivanju.

Ubistvo Aleksandra Jurišića dogodilo se 17. januara oko 18.30 časova ispred porodične kuće žrtve u Sremskoj Mitrovici.