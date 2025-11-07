Mini raspust za đake

preuzeta fotografija

Učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji sledeće nedelje, 10. i 11. novembra, povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, očekuje prvi mini odmor u ovoj školskoj godini u trajanju od četiri dana, računajući vikend.

U odnosu na prethodne godine, školarci će imati Sretenjski raspust u trajanju od pet dana. Prvo polugodište će trajati do 30. decembra za decu u centralnoj Srbiji. Sledi predah od tri nedelje, pa će školarci u klupe vratiti u ponedeljak , 19. januara. Za đake u Vojvodini, školski kalendar je nešto drugačiji. Poslednji dan u školi u prvom polugodištu je 23. decembar. Zvono će početak drugog polugodišta oglasiti 12. januara, nedelju dana ranije od njihovih vršnjaka u ostalim krajevima Srbije. Za učenike osnovnih škola, od prvog do sedmog razreda, školska godina se završava 12. juna, a za srednjoškolce 19. juna. Osmaci će, zbog priprema za polaganje završnog ispita, ranije izaći iz učionica. Za njih se drugo polugodište završava 29. maja, kao i za maturante srednjih stručnih škola. Učenici završnog razreda gimnazija raspustiće se nedelju dana ranije – 22. maja. Novi, Sretenjski raspust planiran je od ponedeljka , 16. februara, do petka, 20. februara. Prolećni „mini odmor ” za učenike u centralnoj Srbiji traje od petka, 10. aprila, do utorka, 14. aprila, a za đake u Vojvodini od 3. do 6. aprila. Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak i subotu, 27. i 28. marta. Mala matura zakazana je od 15. do 17. juna, prenose i drugi mediji.