Poznati dobitnici Novembarske nagrade za 2025. godinu

Na svečanoj sednici povodom Dana grada i gradske slave Svetog Dimitrija, koja će biti održana 7. novembra u 13 časova u Sremskoj Mitrovici, biće uručene Novembarske nagrade za 2025. godinu. Prema predlogu, ovogodišnji dobitnici su Sava Stojčević, Đorđe Domazet, Jelica Besermenji i Nada Milutinović iz Kuzmina, dok će nagrada posthumno biti dodeljena Gavrilu Vinčiću i dr . Lazaru Panišiću. Novembarska nagrada predstavlja najviše javno priznanje grada i dodeljuje se pojedincima koji su svojim radom i zalaganjem dali izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji Sremske Mitrovice.

Takođe, biće dodeljene i Plakete Grada Sremska Mitrovica, namenjene kolektivima i ustanovama za istaknute rezultate u radu. Predloženi dobitnici su Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, Odeljenje za vanredne situacije, Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Dom zdravlja Sremska Mitrovica i Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović” .