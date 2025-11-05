Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 12. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – OMLADINAC NOVI BANOVCI (1-0)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – JEDINSTVO STARA PAZOVA (3-2)
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK VRBAS (1-2)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – MLADOST OMOLJICA (1-2)
OFK KIKINDA – HAJDUK DIVOŠ (0-1)NEDELJA:
NAFTAGAS ELEMIR – INĐIJA (1-0)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – GFK SLOVEN RUMA (1-4)
VETERNIK – MLADOST BAČKI JARAK (1-0)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 12. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – PODUNAVAC BELEGIŠ (2-1)
RADNIČKI NOVA PAZOVA – LSK LAĆARAK (11-0)
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (3-2)
HAJDUK BEŠKA – ŠUMAR OGAR (1-0)
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (0-1)
JADRAN GOLUBINCI – INDEX NOVI SAD (0-2)
DUNAV STARI BANOVCI – RADNIČKI 1910 ŠID (7-0)
JEDINSTVO RUMENKA – TSK TEMERIN (2-1)
SREMSKA LIGA, 12. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – LJUKOVO (1-0)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – 1. MAJ RUMA (2-2)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (2-1)
ČSK ČORTANOVCI – KAMENI AŠANJA (3-0)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – PARTIZAN VITOJEVCI (4-1)
BORAC 1925 MARTINCI – SLOGA VOGANJ (1-0)
SREMAC VOJKA – POLET NOVI KARLOVCI (1-5)
JEDINSTVO RUMA – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (0-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
SREMAC DOBRINCI – JEDINSTVO PLATIČEVO (4-3)
SLOGA MARADIK – GRANIČAR OBREŽ (2-0)
OFK BRESTAČ – CAR UROŠ JAZAK (2-0)
KUPINOVO – PLANINAC RIVICA (10-3)
KRUŠEDOL – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (1-2)
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – POLET NIKINCI (0-2)
HRTKOVCI – MLADOST BUĐANOVCI (3-1)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – GRANIČAR ADAŠEVCI (3-1)
NAPREDAK VAŠICA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (0-1)
BORAC RADENKOVIĆ – OFK BOSUT (2-2)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – GRANIČAR KUZMIN (3-0)
JEDINSTVO MOROVIĆ – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (0-1)
FRUŠKA GORA RUMA – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (2-1)
GRANIČAR JAMENA – SLOGA 1919 ERDEVIK (1-4)
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 10. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
27. OKTOBAR ŠATRINCI – SU ROMA SREM SURDUK (5-3)
SREMAC DEČ – LOVAC KARLOVČIĆ (0-3)
DUNAV NOVI SLANKAMEN – VITEZ SUBOTIŠTE (3-3)
VOJVODINA NERADIN – SLOVEN SIBAČ (2-7)
SLOGA KRNJEŠEVCI – BORAC JARKOVCI (3-4)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: RUDAR VRDNIK
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
