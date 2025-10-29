Privredna komora Vojvodine u Banjaluci (Foto)

Predsednik Privredne komore Vojvodine , Vladimir Gak, učestvovao je na panelu – Regionalna trgovinska saradnja – prepreke i rešenja na Samitu trgovine koji se održava u Banskom Dvoru u Banjoj Luci.

Neophodno je da se ujedinimo i zajednički nastupamo na trećim tržištima, zajednički rešavamo probleme koje imaju sve privrede u regionu i promovišemo i spajamo naše privrednike, istakao je predsednik Gak.

Nedostatak radne snage, protok roba, logistika i trgovina regiona su teme na kojima moramo raditi konstantno.

Predsednik Gak pozvao je sve učesnike samita na Regionalni poslovni forum koji će se u Privrednoj komori Vojvodine održati 20. i 21. novembra.