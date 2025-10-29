Predsednica Gojković sa gradonačelnikom Trsta

preuzeta fotografija

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković sastala se sa gradonačelnikom Trsta Robertom Dipijacom , sa kojim je razgovarala o mogućnostima jačanja saradnje između AP Vojvodine i tog italijanskog grada. Sagovornici su istakli značaj međuregionalnih projekata i zajedničkih inicijativa koje doprinose razvoju saradnje i unapređenju odnosa, navodi se u saopštenju Pokrajinske vlade. Predsednica i gradonačelnik su se saglasili da srpska zajednica u Trstu ima važno mesto i ulogu, te da svojim delovanjem već decenijama doprinosi povezivanju dva naroda. Gradonačelnik Dipijaca je predsednici predstavio projekat „Porto Vivo”, čijom će realizacijom stara luka biti transformisana u moderan kompleks sa brojnim sadržajima, s ciljem razvoja novih ekonomskih, turističkih i kulturnih potencijala ovog italijanskog grada.