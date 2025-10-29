Futog lako sa “oronulim” Vrbasom (Video)

Košarkaši Futoga i Vrbasa odigrali su jedinu utakmicu dana na vojvođanskoj trećeligaškoj pozornici. Futožani su više nego ubedljivi. Rezultati utakmica 4. kola:

SUBOTA:
JADRAN GOLUBINCI – ŽELEZNIČAR INĐIJA (ODLOŽENO!)
HAJDUK KULA – APATIN 57 : 74
AKADEMIK SRBOBRAN – TOPOLA BAČKA TOPOLA 72 : 76
PETROVGRAD ZRENJANIN – STAR NOVI SAD 103 : 83

NEDELJA:
FUTOG XCENTRIC IT – VRBAS 91 : 72

PONEDELJAK, 27.10.2025:
DUNAV 2014 APATIN – SREM SREMSKA MITROVICA 97 : 83
DINAMO PANČEVO – STARA PAZOVA 75 : 62

