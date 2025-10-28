Zdravlje tone ka trećeligaškom društvu (Video)

Leskovački košarkaški klub Zdravlje je na startu nove sezone Druge lige Srbije u nesmetanom padu na tabeli. Danas su lako poraženi u hali „Aleksandar Nikolić”. Rezultati utakmica 5. kola:
SUBOTA:
LOZNICA – BEKO BEOGRAD 54 : 66
KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC – PIROT 95 : 89
MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA – NIŠ MAXBET 62 : 83
JAGODINA – SLOVEN RUMA 87 : 85
KLIK ARILJE – OKK NOVI PAZAR 83 : 62
DUNAV STARI BANOVCI – PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN 94 : 77
KONSTANTIN NIŠ – IVANJICA 82 : 67
NEDELJA:
IBC BEOGRAD – ZDRAVLJE LESKOVAC 98 : 73
Anđelko Belić