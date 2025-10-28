Podela odeće u Crvenom krstu u Titelu

preuzeta fotografija

Crveni krst Titel kontinuirano sprovodi humanitarne aktivnosti kako bi pomogao sugrađanima kojima je pomoć najpotrebnija. Jedna od aktivnosti je podela garderobe i obuće, naročito u predstojećim hladnim danima. Ova podela je namenjena svim sugrađanima koji se nalaze u socijalno ugroženoj situaciji. Pozivaju se svi građani koji žele i mogu da doniraju čistu i ispravnu odeću ili obuću, mušku, žensku ili dečiju, da ih donesu u prostorije Crvenog krsta u Titelu. Tamo će biti organizovan prijem donacija i sortiranje garderobe. Pored ove akcije, Crveni krst Titel redovno organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi i lokalnim zdravstvenim ustanovama.