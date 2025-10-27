Produžen pritvor majci iz Laćarka

Viši sud u Sremskoj Mitrovici produžio je za još 30 dana pritvor M. S. (20) iz Laćarka, koja se sumnjiči za nasilje u porodici, nakon što je njena jednogodišnja ćerka preminula od povreda zadobijenih u padu niz stepenice. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, a u svojstvu svedoka saslušana je i majka osumnjičene, Dragana S. Tragedija se dogodila 29. avgusta, dok je devojčica preminula 12. septembra u Dečjoj bolnici u Novom Sadu. Obdukcija je pokazala da je dete imalo i ranije povrede, prelom ruke i povrede glave, što je dodatno pojačalo sumnju da je bilo izloženo nasilju.