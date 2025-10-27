Još uvek se traga za Milanom Perovićem iz Bogatića

preuzeta fotografija

Još uvek se traga za Milanom Perovićem (37) iz Bogatića, koji je nestao 20. oktobra ove godine nakon završene smene u kladionici u kojoj je radio. Poslednji put je viđen oko 11 časova pre podne na autobuskoj stanici u Sremskoj Mitrovici, odakle je trebalo da se vrati kući. Od tada mu se gubi svaki trag, a telefon mu je isključen. Milan je visok oko 190 centimetara, težak oko 75 kilograma, ima smeđu kosu i nosi naočare. U trenutku nestanka bio je odeven u svetliju košulju i farmerke. Potragu za njim vodi Policijska uprava Šabac u saradnji sa kolegama iz Sremske Mitrovice. Porodica i prijatelji mole sve građane koji imaju bilo kakve informacije da obaveste najbližu policijsku stanicu ili kontaktiraju portal „Nestali Srbija.”