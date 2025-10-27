Još uvek se traga za Milanom Perovićem iz Bogatića

Još uvek se traga za Milanom Perovićem (37) iz Bogatića, koji je nestao 20. oktobra ove godine nakon završene smene u kladionici u kojoj je radio. Poslednji put je viđen oko 11 časova pre podne na autobuskoj stanici u Sremskoj Mitrovici, odakle je trebalo da se vrati kući. Od tada mu se gubi svaki trag, a telefon mu je isključen. Milan je visok oko 190 centimetara, težak oko 75 kilograma, ima smeđu kosu i nosi naočare. U trenutku nestanka bio je odeven u svetliju košulju i farmerke. Potragu za njim vodi Policijska uprava Šabac u saradnji sa kolegama iz Sremske Mitrovice. Porodica i prijatelji mole sve građane koji imaju bilo kakve informacije da obaveste najbližu policijsku stanicu ili kontaktiraju portal „Nestali Srbija.”