Nestao Milan Perović iz Bogatića

Vesti Srbija | October 24, 2025

preuzeta fotografija

Milan Perović (37) iz Bogatića nestao je 20. oktobra 2025. godine, nakon završene smene u kladionici u kojoj je radio. Od tada mu se gubi svaki trag. Poslednji put je viđen oko 11 časova pre podne na autobuskoj stanici u Sremskoj Mitrovici, odakle je trebalo da se vrati kući u Bogatić. Nakon toga nije se pojavio, a telefon mu je isključen. Milan je visok oko 190 cm, težak oko 75 kg, ima smeđu kosu i nosi naočare. U trenutku nestanka bio je odeven u svetliju košulju i farmerke. Potragu vodi Policijska uprava Šabac u saradnji sa kolegama iz Sremske Mitrovice. Porodica i prijatelji mole sve koji imaju bilo kakve informacije da obaveste najbližu policijsku stanicu ili kontaktiraju portal Nestali Srbija.

preuzeta fotografija

