Konstantin srećno do pobede u Rumi (Video)

Rezultati Rezultati Košarka | October 22, 2025

preuzeta fotografija

Košarkaši Slovena nisu uspeli da posle pobede u Staroj Pazovi vežu drugu uzastopnu, a prvu u Rumi. Loša treća četvrtina poslala im je bodove za Niš. Rezultati utakmica 4. kola:

PETAK:
PIROT – LOZNICA 100:71

SUBOTA:
NIŠ MAXBET – KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC 75:86
ZDRAVLJE LESKOVAC – MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA 84:76
BEKO BEOGRAD – JAGODINA 105:83
IVANJICA – DUNAV STARI BANOVCI 76:66
PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN – KLIK ARILJE 81:89
OKK NOVI PAZAR – IBC BEOGRAD 73:68

NEDELJA:
SLOVEN RUMA – KONSTANTIN NIŠ 66:70

Anđelko Belić

