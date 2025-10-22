Inđija danas slavi Dan Opštine (Video)

Inđija danas obeležava Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu i proslavlja Dan Opštine.

Dan Opštine Inđija će , kao i prethodnih godina, biti obeležen na tradicionalan način, prijemom predstavnika udruženja boraca i ratnih vojnih invalida u zgradi Opštine . Potom će uslediti polaganje venaca i cveća na spomen-obeležje u centru grada. Centralna proslava Dana Opštine Inđija biće od 17 sati u Kulturnom centru Inđija, gde će biti održana svečana sednica SO Inđija, na kojoj će biti uručena priznanja “Oktobrska nagrada”, koja se dodeljuje za izuzetne rezultate i najviša dostignuća u oblasti privrednog i društvenog života opštine Inđija. Svečanoj sednici će prisustvovati odbornici SO Inđija, članovi Opštinskog veća, rukovodioci lokalne samouprave, gosti iz bratskih i prijateljskih opština, privrednici i svi oni koji aktivno učestvuju u životu i razvoju opštine Inđija.