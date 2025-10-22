Havarija na vodovodnoj mreži i gradnja bez dozvole? (Video)

preuzeta fotografija

Usled pucanja cevi jutros su bez vode ostali potrošaci u šidskoj opštini, potvrđeno je Sremskoj tv u “Vodovodu”. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji. Kako je nam je rečeno angažovana je sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo, ali su na terenu otežavajuće okolnosti, s obzirom da je kineski investitor koji posluje na lokaciji nekadašnjeg “Grafo Srema” asfaltirao, nezvanično bez potrebnih saglasnosti površinu iznad cevovoda. U toku je uklanjanje betona, a tek nakon toga će se pristupiti daljim radovima na otklanjanju kvara. Zbog obima havarije očekuje se da radovi potraju nekoliko sati, te se normalizacija vodosnabdevanja, prema poslednjim informacijama iz “Vodovoda” očekuje do 12 sati.