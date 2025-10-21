Zaposleni u KPZ-u dali krv za povređene (Video)

Zaposleni u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, dali su krv na Odeljenju za transfuziju Opšte bolnice za povređene u saobraćajnoj nesreći kada se u petak, 17. oktobra prevrnuo autobus koji je prevozio oko 80 radnika, od kojih je troje nastradalo.

“Posao naših kolega u kazneno-popravnim ustanovama podrazumeva da imaju human i posvećen odnos prema svakom čoveku i sada su ponovo pokazali odgovornost i solidarnost u ovoj tragediji koja je potresla ne samo Srem, već celu našu zemlju”, istakao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.

Direktor Carević je zahvalio svim zaposlenima u najvećem zavodu u zemlji koji su odmah odlučili da doniraju krv kako bi pomogli povređenima i zaposlenima u bolnici da bez odlaganja obave neophodne intervencije, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.