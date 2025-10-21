Izgradnja solarne eletrane (Foto)

Pomoćnik predsednika Opštine Inđija , Borislav Naić, potpisao je ugovor sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike koji predviđa izgradnju solarne elektrane na krovu zgrade JP „Vodovod i kanalizacija”, objavljeno je na opštinskom Instagram nalogu. Ugovorom vrednim skoro 16 miliona dinara obezbeđeno je 70 odsto vrednosti projekta, a u planu je, kako se dalje navodi, izgradnja solarne elektrane snage 150 kW . Ovom investicijom stvoriće se uslovi da se uštedi do 40 odsto utrošenih sredstava za struju u upravnoj zgradi „Vodovoda” u Inđiji.