Skupština donela Odluku o oktobarskim nagradama (Video)

Aktuelno Vesti Inđija | October 20, 2025

Skupština opštine Inđija donela je Odluku o Oktobarskoj nagradi, priznanju koje se tradicionalno dodeljuje povodom Dana opštine Inđija 22. oktobra.

Ovogodišnji dobitnici Oktobarskih nagrada su:

U kategoriji pravnih lica:

  • Кompanija „Indoadriatic industry d.o.o“ za ostvarene izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede,
  • Кlub američkog fudbala Inđija „Indians“ za doprinos afirmaciji i unapređenju iz oblasti društvenih i drugih delatnosti.

U kategoriji građana:

  • Dalibor Trkulja, kovač iz Inđije za izuzetne rezultate u radu u oblasti privrede,
  • Aleksandar Mamić, direktor OŠ „Petar Кočić“ iz Inđije, za izuzetne rezultate u radu i najviša dostignuća i ostvarenja u oblasti društvenih i drugih delatnosti,
  • Dejan Srdić iz Inđije posthumno za izuzetne rezultate u radu i najviša dostignuća i ostvarenja u oblasti društvenih i drugih delatnosti.

“Oktobarska nagrada“ dodeljuje se za izuzetne rezultate i najviša dostignuća u oblasti privrednog i društvenog života Opštine Inđija.

