Skupština donela Odluku o oktobarskim nagradama (Video)
Skupština opštine Inđija donela je Odluku o Oktobarskoj nagradi, priznanju koje se tradicionalno dodeljuje povodom Dana opštine Inđija 22. oktobra.
Ovogodišnji dobitnici Oktobarskih nagrada su:
U kategoriji pravnih lica:
- Кompanija „Indoadriatic industry d.o.o“ za ostvarene izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede,
- Кlub američkog fudbala Inđija „Indians“ za doprinos afirmaciji i unapređenju iz oblasti društvenih i drugih delatnosti.
U kategoriji građana:
- Dalibor Trkulja, kovač iz Inđije za izuzetne rezultate u radu u oblasti privrede,
- Aleksandar Mamić, direktor OŠ „Petar Кočić“ iz Inđije, za izuzetne rezultate u radu i najviša dostignuća i ostvarenja u oblasti društvenih i drugih delatnosti,
- Dejan Srdić iz Inđije posthumno za izuzetne rezultate u radu i najviša dostignuća i ostvarenja u oblasti društvenih i drugih delatnosti.
“Oktobarska nagrada“ dodeljuje se za izuzetne rezultate i najviša dostignuća u oblasti privrednog i društvenog života Opštine Inđija.