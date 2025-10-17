Dokle su stigli radovi na natputnjaku kod Mitrovice?

preuzeta fotografija

Na auto-putu E-70, petlja Sremska Mitrovica – petlja Ruma, natputnjak u petlji Sremska Mitrovica radovi na rekonstrukciji natputnjaka, od subote 18. oktobra, ulaze u novu fazu. Zbog tih radova biće zatvorena desna kolovozna traka, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno u levoj kolovoznoj traci. Neće biti dozvoljeno isključenje iz Beograda ka Sremskoj Mitrovici i uključenje iz Sremske Mitrovice ka Šidu. Radovi će trajati od 7 do 10 dana, ukoliko vremenski uslovi dozvole, pa će doći do promene kolovozne trake u kojoj se izvode radovi, saopšteno je iz JP “Putevi Srbije”.