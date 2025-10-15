Predsednik Tomić potpisao ugovor u Ministarstvu

preuzeta fotografija

U ime Opštine Šid, Đorđe Tomić, predsednik SO Šid, u Ministarstvu rudarstva i energetike potpisao je ugovor kojim se dodeljuju sredstva za povećanje energetske efikasnosti domaćinstava u Šidu.

Reč je o projektu “Čista energija i energetska efikasnost za građane”, a na osnovu javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava. Subvencije iznose 50% za pojedinačne mere, odnosno 65% u slučaju kombinovanih mera.

Za realizaciju ovog programa Opština Šid i Ministarstvo rudarstva i energetike izdvajaju po 3,2 miliona dinara.