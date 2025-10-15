Počela grejna sezona

Grejna sezona zvanično je počela danas, 15. oktobra, i trajaće do 15. aprila. Grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljom i praznicima od 7 do 22 časa, ali pri niskim spoljašnjim temperaturama i duže. Snabdevanje toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, kao ni između 6. i 7. januara i 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljašnje temperature vazduha kojom se obezbeđuje održavanje propisanih temperatura. Prekid isporuke se obavlja kada temperature spoljašnjeg vazduha iznad 15 stepeni Celzijusa traju duže od dva sata, a ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni Celzijusa ili niža.