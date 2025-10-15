Odluka o “Oktobarskoj nagradi”

Odluka o dodeli Oktobarske nagrade jedna je od tačaka dnevnog reda sednice Skupštine opštine Inđija koja je zakazana za ponedeljak , 20. oktobar. Tradicionalno, povodom Dana opštine, u Inđiji se dodeljuju najviša priznanja “Oktobarska nagrada” pojedincima i kolektivima koji su ostvarili zapažene rezultate u oblasti privrednog i društvenog života. Među prošlogodišnjim dobitnicima su bili: kompanija “RMV group” d.o.o. Inđija, kompanija „Majkić” d.o.o. Inđija, KUD „Branko Radičević” iz Beške, jerej Bogoljub Milanović i Stojan Knežević – Sipi. Nagrade će, kao i do sada, biti uručene na Svečanoj akademiji povodom Dana opštine, 22. oktobra.