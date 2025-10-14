Slovenov debitantski prvenac

Košarkaši rumskog Slovena su posle produžetka u Staroj pazovi ostvarili prvu drugoligašku pobedu. Pobeda ide i košarkašima IBC nad zrenjaninskim Proleter Naftagasom. Rezultati utakmica 3. kola:
PETAK:
JAGODINA – LOZNICA 88 : 91
SUBOTA:
NIŠ MAXBET – PIROT 84 : 88
KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC – ZDRAVLJE LESKOVAC 82 : 71
MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA – OKK NOVI PAZAR 85 : 74
KLIK ARILJE – IVANJICA 66 : 77
KONSTANTIN NIŠ – BEKO BEOGRAD 85 : 72
NEDELJA:
IBC BEOGRAD – PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN 102 : 81
DUNAV STARI BANOVCI – SLOVEN RUMA 85 : 93
Anđelko Belić