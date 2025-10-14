Obeležena godišnjica. Posthumno odlikovan Gavra VinčIć iz Šida (Foto)

Polaganjem venaca i prigodnim programom obeležena je 83. godišnjica Bitke na Filipovom putu – jedne od najvećih ratnih pobeda nad fašizmom na prostorima zapadnog Srema. Minutom ćutanja odata je pošta, a potom su u znak sećanja na borce Srema i Istočne Bosne, na spomen obeležje Debrnja, koje se nalazi između Morovića i Jamene, položeni venci i cveće. U ime lokalne samouprave venac je položio Đorđe Tomić, predsednik Skupštine opštine Šid, predstavnici ambasade Ruske Federacije , članovi Pokrajinskog odbora Subnor-a, Opštinskog odbora Subnora-a Šid, druge boračke organizacije i građani.

Povodom godišnjice bitke na Debrnji i 80 godina velike pobede posthumno je odlikovan Gavra Vinčić iz Šida, poslednji sremski partizan koji je preminuo 6. oktobra. Odlikovanje se, kako je rekao Cvjetko Rakić, predsednik boračke organizacije u Šidu, dodeljuje posmrtno za doprinos u borbi protiv fašizma u Drugom svetskom ratu. Medalju je uručio vojni izaslanik Ruske Federacije, general-major Genadij Možajev.

Opelo su služili sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a potom je izveden prigodan kulturno-umetnički program.