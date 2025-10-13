Predstava “Nesporazum” u Sremskoj Mitrovici

preuzeta fotografija

U sredu, 15. oktobra, Sremska Mitrovica postaje centar pozorišne umetnosti . Na sceni Pozorišta „Dobrica Milutinović” biće izvedena predstava „Nesporazum” Albera Kamija, u režiji Slobodana Stankovića.

Ova višestruko nagrađivana predstava, u produkciji Kulturnog centra „Pećinci”, donosi snažnu i potresnu priču o smislu postojanja, usamljenosti i čovekovoj potrebi za bliskošću. Tokom prethodne sezone osvojila je čak 28 nagrada na festivalima širom Srbije, potvrdivši svoj umetnički kvalitet i duboku emotivnu snagu. Ulaznice su u prodaji po ceni od 600 dinara, dok su za grupe, penzionere, studente, učenike i osobe sa invaliditetom obezbeđeni popusti.

Sve informacije i rezervacije dostupne su na broj 022/615-115.