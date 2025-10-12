Sednica Opštinskog veća u ponedeljak

Sednica Opštinskog veća u Inđiji zakazana je za ponedeljak 13. oktoba . Na dnevnom redu, između ostalog će se naći: Utvrđivanje predloga Plana generalne regulacije Novi Karlovci, Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopuni Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Opštine Inđija. Pred većnicima će se naći i donošenje Rešenja o postavljenju načelnika Opštinske uprave Opštine Inđija. Početak 43. sednice Opštinskog veća je u 10 sati.