Građani Srema protiv blokada – podrška Srbima sa KiM (Foto/Video)

Pod sloganom „Građani protiv blokada“, danas, 11. oktobra, širom Srema se održavaju skupovi podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Okupljanja su počela u 17 časova i organizuju se na više lokacija u Sremu. Reč je o mirnim i dostojanstvenim skupovima građana, bez stranačkih obeležja, kojima se šalje poruka jedinstva, solidarnosti i otpora pokušajima pritisaka i podela.

Spisak lokacija na kojima će biti održani skupovi

Sremska Mitrovica, Mala Bosna kod Lovačkog doma,

Mačvanska Mitrovica, pešački most,

Laćarak, park kod mesne zajednice

Martinci

Šid, plato novog trga kulture, dvorište mesne zajednice.

Kukujevci, u centru kod ambulante.

Morović, kod mosta.

Stara Pazova, ulica Svetosavska broj 11, plato ispred zgrade Opštine.

Novi Banovci, ulica Kablarska broj 1a, plato ispred DIS-a.

Ruma, ulica Železnička broj 31, Gradski trg.

Hrtkovci.

Pećinci, centar, pešačka zona.

Inđija, ulica Vojvode Stepe broj 2, šetalište.

Irig, Ribarski trg.

Oko dve hiljade građana šidske opštine koju su se danas okupili u Šidu, Morovicu i Kukujevcima rekli su Ne blokadama i poslali poruku podrške svojim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

Pećinci protiv blokada pružaju podršku Srbima na Kosovu i Metohiji.

(Redakcija)