Raspored utakmica za predstojeći vikend (Video)

Vesti Sport Fudbal | October 10, 2025

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 13. KOLO:

PETAK:
UŠĆE NOVI BEOGRAD – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
TRAYAL KRUŠEVAC – TEKSTILAC ODŽACI

SUBOTA:
SMEDEREVO 1924 – ZEMUN 
SU DINAMO JUG VRANJE – BORAC 1926 ČAČAK
FAP PRIBOJ – JEDINSTVO UB
LOZNICA – KABEL NOVI SAD 
VOŽDOVAC BEOGRAD – OFK VRŠAC 

NEDELJA:
GFK DUBOČICA LESKOVAC – MAČVA ŠABAC

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 9. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
OFK KIKINDA – SLOGA ČONOPLJA 
VETERNIK – ŽELEZNIČAR INĐIJA
MLADOST BAČKI JARAK – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
GFK SLOVEN RUMA – NAFTAGAS ELEMIR
OFK VRBAS – OMLADINAC NOVI BANOVCI
INĐIJA – JEDINSTVO STARA PAZOVA

NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – DINAMO 1945 PANČEVO
MLADOST OMOLJICA – SLOBODA DONJI TOVARNIK

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 9. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – BORAC ŠAJKAŠ (11 ČASOVA)
HAJDUK BEŠKA – JEDINSTVO RUMENKA
ŠUMAR OGAR – DUNAV STARI BANOVCI 

NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA 
TSK TEMERIN – JADRAN GOLUBINCI
RADNIČKI 1910 ŠID – SLOGA TEMERIN 
LSK LAĆARAK – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
INDEX NOVI SAD – PODUNAVAC BELEGIŠ

SREMSKA LIGA, 9. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
PARTIZAN VITOJEVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI

NEDELJA:
SREMAC VOJKA – NAPREDAK POPINCI
JEDINSTVO RUMA – BORAC 1925 MARTINCI
POLET NOVI KARLOVCI – ČSK ČORTANOVCI 
SLOGA VOGANJ – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
KAMENI AŠANJA – LJUKOVO 
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – 1. MAJ RUMA

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 8. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – KUPINOVO 

NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
HRTKOVCI – KRUŠEDOL 
POLET NIKINCI – OFK BRESTAČ 
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – SLOGA MARADIK
PLANINAC RIVICA – SREMAC DOBRINCI
CAR UROŠ JAZAK – GRANIČAR OBREŽ

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 8. KOLO (15 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI

NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – FRUŠKA GORA RUMA
GRANIČAR JAMENA – JEDINSTVO MOROVIĆ
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – BORAC RADENKOVIĆ
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – NAPREDAK VAŠICA
GRANIČAR KUZMIN – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
OFK BOSUT – FRUŠKOGORAC MANĐELOS

OPŠTINSKA LIGA RUMA, 7. KOLO (15 ČASOVA):

NEDELJA:
PSK PUTINCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
BORAC STEJANOVCI – DONJI PETROVCI 
GRANIČAR GRABOVCI – BORAC KLENAK
NAPREDAK ŽARKOVAC – JEDINSTVO KRALJEVCI

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 7. KOLO (15 ČASOVA):

NEDELJA:
DUNAV NOVI SLANKAMEN – SLOGA KRNJEŠEVCI
BORAC JARKOVCI – RUDAR VRDNIK
SLOVEN SIBAČ – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
LOVAC KARLOVČIĆ – SU ROMA SREM SURDUK
VITEZ SUBOTIŠTE – SREMAC DEČ

U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: VOJVODINA NERADIN

GFL SREMSKA MITROVICA, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):

SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – BSK BEŠENOVO

NEDELJA:
SLOGA ČALMA – SREMAC JARAK
PLANINAC LEŽIMIR – OFK SPARTA GRGUREVCI 
SLOBODA ŠAŠINCI – BORAC VELIKI RADINCI

OPŠTINSKA LIGA ŠID, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):

NEDELJA:
JEDNOTA ŠID – OFK BINGULA 
SINĐELIĆ GIBARAC – JEDINSTVO LJUBA
OFK BAČINCI – SREMAC BERKASOVO
OMLADINAC BATROVCI – BORAC ILINCI

(Redakcija)

