Raspored utakmica za predstojeći vikend (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 13. KOLO:
PETAK:
UŠĆE NOVI BEOGRAD – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
TRAYAL KRUŠEVAC – TEKSTILAC ODŽACI
SUBOTA:
SMEDEREVO 1924 – ZEMUN
SU DINAMO JUG VRANJE – BORAC 1926 ČAČAK
FAP PRIBOJ – JEDINSTVO UB
LOZNICA – KABEL NOVI SAD
VOŽDOVAC BEOGRAD – OFK VRŠAC
NEDELJA:
GFK DUBOČICA LESKOVAC – MAČVA ŠABAC
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 9. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
OFK KIKINDA – SLOGA ČONOPLJA
VETERNIK – ŽELEZNIČAR INĐIJA
MLADOST BAČKI JARAK – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
GFK SLOVEN RUMA – NAFTAGAS ELEMIR
OFK VRBAS – OMLADINAC NOVI BANOVCI
INĐIJA – JEDINSTVO STARA PAZOVA
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – DINAMO 1945 PANČEVO
MLADOST OMOLJICA – SLOBODA DONJI TOVARNIK
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 9. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – BORAC ŠAJKAŠ (11 ČASOVA)
HAJDUK BEŠKA – JEDINSTVO RUMENKA
ŠUMAR OGAR – DUNAV STARI BANOVCI
NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA
TSK TEMERIN – JADRAN GOLUBINCI
RADNIČKI 1910 ŠID – SLOGA TEMERIN
LSK LAĆARAK – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
INDEX NOVI SAD – PODUNAVAC BELEGIŠ
SREMSKA LIGA, 9. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
PARTIZAN VITOJEVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
NEDELJA:
SREMAC VOJKA – NAPREDAK POPINCI
JEDINSTVO RUMA – BORAC 1925 MARTINCI
POLET NOVI KARLOVCI – ČSK ČORTANOVCI
SLOGA VOGANJ – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
KAMENI AŠANJA – LJUKOVO
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – 1. MAJ RUMA
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 8. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – KUPINOVO
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
HRTKOVCI – KRUŠEDOL
POLET NIKINCI – OFK BRESTAČ
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – SLOGA MARADIK
PLANINAC RIVICA – SREMAC DOBRINCI
CAR UROŠ JAZAK – GRANIČAR OBREŽ
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 8. KOLO (15 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – FRUŠKA GORA RUMA
GRANIČAR JAMENA – JEDINSTVO MOROVIĆ
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – BORAC RADENKOVIĆ
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – NAPREDAK VAŠICA
GRANIČAR KUZMIN – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
OFK BOSUT – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 7. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
PSK PUTINCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
BORAC STEJANOVCI – DONJI PETROVCI
GRANIČAR GRABOVCI – BORAC KLENAK
NAPREDAK ŽARKOVAC – JEDINSTVO KRALJEVCI
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 7. KOLO (15 ČASOVA):
NEDELJA:
DUNAV NOVI SLANKAMEN – SLOGA KRNJEŠEVCI
BORAC JARKOVCI – RUDAR VRDNIK
SLOVEN SIBAČ – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
LOVAC KARLOVČIĆ – SU ROMA SREM SURDUK
VITEZ SUBOTIŠTE – SREMAC DEČ
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: VOJVODINA NERADIN
GFL SREMSKA MITROVICA, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – BSK BEŠENOVO
NEDELJA:
SLOGA ČALMA – SREMAC JARAK
PLANINAC LEŽIMIR – OFK SPARTA GRGUREVCI
SLOBODA ŠAŠINCI – BORAC VELIKI RADINCI
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
NEDELJA:
JEDNOTA ŠID – OFK BINGULA
SINĐELIĆ GIBARAC – JEDINSTVO LJUBA
OFK BAČINCI – SREMAC BERKASOVO
OMLADINAC BATROVCI – BORAC ILINCI
(Redakcija)