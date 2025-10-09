Otvorena prva Lidl prodavnica u Šidu (Foto)

Svečanim presecanjem vrpce jutros u 8 časova, otvorena je prva Lidl prodavnica u ovom gradu, na adresi Sremskog fronta 1A, čime je građanima Šida omogućena svakodnevna kupovina uz najbolji odnos cene i kvaliteta, po kojem je Lidl prepoznat širom Srbije.

Otvaranjem prodavnice u Šidu, ujedno 81. po redu, Lidl je svoje operativno poslovanje proširio na 47 gradova u našoj zemlji. U novoj prodavnici potrošačima će biti na raspolaganju i samouslužne kase – moderan i brz način plaćanja, naročito pogodan za manje kupovine . Ovaj sistem donosi dodatnu fleksibilnost, jer omogućava potrošačima da sami skeniraju i pakuju proizvode onim tempom koji im najviše odgovara.

