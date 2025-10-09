Održan festival visoke mode “Serbia Fashion Week” (Video)

preuzeta fotografija

Jubilarni 25. festival visoke mode „Serbia Fashion Week” održan je u Novom Sadu, u periodu od 3. do 8. oktobra, te time zaokružio celinu od čak četvrt veka postojanja i oplemenjivanja srpske modne scene. Brojni svetski priznati i renomirani brendovi su svoje kreacije pronosili pistama upravo u Novom Sadu, što ovaj grad u toku jeseni čini prestižnim modnim centrom u žiži javnosti svetske modne industrije.

Ova manifestacija slavi kreativnost i stil, pokazujući na koji način moda u Srbiji, kao vid kreativne industrije, ide ruku pod ruku sa kulturom i umetnošću, a prema rečima organizatora, ovo jubilarno izdanje potvrđuje da moda u Srbiji nije samo trend, već umetnost i čak tradicija koja spaja domaće i strane talente, savremene inovacije i pravce .