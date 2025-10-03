Rad terenskih ambulanti Doma zdravlja “Dr Dragan Funduk” Pećinci (Video)

Rad terenskih ambulanti Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk” Pećinci tokom meseca oktobra odvijaće se po sledećem rasporedu:
Ambulanta Ašanja – utorak i četvrtak (7-14 časova)
Ambulanta Brestač – utorak i četvrtak (7-14 časova)
Ambulanta Donji Tovarnik – utorak i petak (7-14 časova)
Ambulanta Karlovčić – ponedeljak i petak (7-14 časova)
Ambulanta Kupinovo – ponedeljak, sreda i petak (7-14 časova)
Ambulanta Obrež – utorak i četvrtak (7-14 časova)
Ambulanta Ogar – ponedeljak, sreda i četvrtak (7-14 časova)
Ambulanta Popinci – sreda (7-14 časova)
Ambulanta Sremski Mihaljevci – sreda (7-14 časova)
Ambulanta Subotište – ponedeljak i petak (7-14 časova)
Ambulanta Šimanovci – svi radni dani u nedelji (7-19 časova)