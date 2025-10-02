Dojave o bombama i u Sremu. Oglasili se MUP i Ministarstvo prosvete (Video)

preuzeta fotografija

Jutros je više škola, osnovnih i srednjih i na teritoriji Srema dobilo dojave o postavljenim bombama. Prema našim izvorima dojave su bile: u Osnovnoj školi “Sremski front” u Šidu, Osnovnoj školi “Triva Vitasović Lebarnik” u Laćarku, Pinkijevoj I Zmajevoj školi u Sremskoj Mitrovici, u više rumskih osnovnih škola I Gimnaziji I dr. Nastava je odmah obustavljena, a učenici su evakuisani. Pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su izvršili bezbednosne provere. Prema našim informacijama, u nijednoj od škola nije pronađena eksplozivna naprava.

Slična situacija bila je I u drugim školama u Srbiji. Iz MUP-a su tim povodom saopštili da je na područjima svih policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije, danas do 9.30 časova, prijavljeno je da su postavljene bombe u ukupno 807 osnovnih I srednjih škola. Angažovani su policijski službenici nadležnih policijskih uprava i Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Policijski službenici postupaju po Instrukciji o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi. Takođe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku će se partnerima u inostranstvu obratiti svim raspoloživim mehanizmima međunarodne saradnje u cilju identifikacije pošiljaoca ovih pretnji.

Iz Ministarstva prosvete povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u više škola na teritoriji Srbije su saopštili da su jutros podsetili škole na instrukcije kako se postupa u slučaju dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. U cilju zaštite učenika i zaposlenih potrebno je da škole odmah obaveste policijsku upravu i postupaju isključivo u saradnji i koordinaciji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo prosvete apeluje da se poštuju sve usvojene bezbednosne procedure i da se izbegava širenje panike. Ministarstvo prosvete najoštrije osuđuje svaki pokušaj narušavanja redovnog obrazovnog procesa u Srbiji i veruje da će nadležne institucije utvrditi odakle dolaze i šta je uzrok ovih pokušaja destabilizacije obrazovnog sistema.