Svetski dan srca

Svetski dan srca, koji se svake godine obeležava 29. septembra, ove godine pod sloganom „Ne propusti ni jedan otkucaj”. Cilj kampanje, koju sprovodi Svetska federacija za srce, jeste podizanje svesti o značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, vodećeg uzroka smrti u svetu. Ljudi se pozivaju da obrate pažnju na simptome, redovno kontrolišu zdravlje, usvoje zdrave navike i na vreme potraže lekarsku pomoć, jer čak 80% prevremenih smrti od bolesti srca i krvnih sudova može da se spreči. U Sremskom okrugu tokom 2024. godine, najviše ljudi preminulo je zbog povišenog krvnog pritiska (21,7%), zatim usled oboljenja srčanog mišića (8,4%), slabosti srca (7,2%) i hroničnih srčanih bolesti (6,8%). Poruka ovog dana je jasna: ne zanemarujte zdravlje srca, jer svaki otkucaj je važan.