Svetski dan srca, koji se svake godine obeležava 29. septembra, ove godine pod sloganom „Ne propusti ni jedan otkucaj”. Cilj kampanje, koju sprovodi Svetska federacija za srce, jeste podizanje svesti o značaju prevencije kardiovaskularnih bolesti, vodećeg uzroka smrti u svetu. Ljudi se pozivaju da obrate pažnju na simptome, redovno kontrolišu zdravlje, usvoje zdrave navike i na vreme potraže lekarsku pomoć, jer čak 80% prevremenih smrti od bolesti srca i krvnih sudova može da se spreči. U Sremskom okrugu tokom 2024. godine, najviše ljudi preminulo je zbog povišenog krvnog pritiska (21,7%), zatim usled oboljenja srčanog mišića (8,4%), slabosti srca (7,2%) i hroničnih srčanih bolesti (6,8%). Poruka ovog dana je jasna: ne zanemarujte zdravlje srca, jer svaki otkucaj je važan.