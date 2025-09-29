Rezultati fudbalskih utakmica

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
OFK KIKINDA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (0-3)
VETERNIK – DINAMO 1945 PANČEVO (0-1)
MLADOST BAČKI JARAK – NAFTAGAS ELEMIR (0-3)
GFK SLOVEN RUMA – OMLADINAC NOVI BANOVCI (2-0)
OFK VRBAS – INĐIJA (0-0)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – SLOGA ČONOPLJA (2-0)
HAJDUK DIVOŠ – SLOBODA DONJI TOVARNIK (0-0)
MLADOST OMOLJICA – JEDINSTVO STARA PAZOVA (0-0)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – DUNAV STARI BANOVCI (3-0)
HAJDUK BEŠKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA (1-1)
ŠUMAR OGAR – JADRAN GOLUBINCI (0-1)
RADNIČKI 1910 ŠID – PODUNAVAC BELEGIŠ (1-3)
JEDINSTVO RUMENKA – BORAC ŠAJKAŠ (0-3)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – SLOGA TEMERIN (0-2)
TSK TEMERIN – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (0-3)
LSK LAĆARAK – INDEX NOVI SAD (0-2)
SREMSKA LIGA, 7. KOLO (15.30 ČASOVA):
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (3-0)
PARTIZAN VITOJEVCI – 1. MAJ RUMA (2-3)
BORAC 1925 MARTINCI – NAPREDAK POPINCI (0-0)
SREMAC VOJKA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (0-2)
JEDINSTVO RUMA – ČSK ČORTANOVCI (1-0)
POLET NOVI KARLOVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (4-1)
SLOGA VOGANJ – LJUKOVO (2-1)
KAMENI AŠANJA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (1-0)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
MLADOST BUĐANOVCI – SLOGA MARADIK (0-2)
JEDINSTVO PLATIČEVO – KRUŠEDOL (3-1)
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – KUPINOVO (3-6)
HRTKOVCI – OFK BRESTAČ (2-1)
POLET NIKINCI – SREMAC DOBRINCI (2-1)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – GRANIČAR OBREŽ (1-2)
PLANINAC RIVICA – CAR UROŠ JAZAK (4-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 6. KOLO (15.30 ČASOVA):
SLOGA 1919 ERDEVIK – NAPREDAK VAŠICA (3-0)
GRANIČAR ADAŠEVCI – JEDINSTVO MOROVIĆ (3-1)
FRUŠKA GORA RUMA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (0-1)
GRANIČAR JAMENA – BORAC RADENKOVIĆ (5-0)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (5-1)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (0-1)
GRANIČAR KUZMIN – OFK BOSUT (0-1)
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 5. KOLO (14 ČASOVA):
PSK PUTINCI – BORAC KLENAK (10-2)
NAPREDAK ŽARKOVAC – DONJI PETROVCI (0-0)
GRANIČAR GRABOVCI – BORAC STEJANOVCI (0-4)
JEDINSTVO KRALJEVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI (5-3)
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 5. KOLO (15.30 ČASOVA):
BORAC JARKOVCI – LOVAC KARLOVČIĆ (2-1)
DUNAV NOVI SLANKAMEN – 27. OKTOBAR ŠATRINCI (1-3)
VOJVODINA NERADIN – SREMAC DEČ (0-5)
VITEZ SUBOTIŠTE – RUDAR VRDNIK (0-0)
SLOVEN SIBAČ – SU ROMA SREM SURDUK (6-0)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE BIO TIM: SLOGA KRNJEŠEVCI
GFL SREMSKA MITROVICA, 4. KOLO (16 ČASOVA):
MITROS SREMSKA MITROVICA – SREMAC JARAK (8-1)
SLOBODA ŠAŠINCI – SLOGA ČALMA (4-1)
PLANINAC LEŽIMIR – BSK BEŠENOVO (7-0)
OFK SPARTA GRGUREVCI – BORAC VELIKI RADINCI (1-1)
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 4. KOLO (16 ČASOVA):
JEDNOTA ŠID – JEDINSTVO LJUBA (0-1)
OFK BINGULA – SREMAC BERKASOVO (NEMAMO REZULTAT!)
SINĐELIĆ GIBARAC – BORAC ILINCI (2-1)
OFK BAČINCI – OMLADINAC BATROVCI (5-0)
