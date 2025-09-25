Digitalna revolucija u OŠ “Slobodan Bajić Paja”

Osnovna škola „Slobodan Bajić Paja” od 1. septembra 2025. godine opremljena je najsavremenijom interaktivnom opremom za izvođenje nastave, čime je napravljen značajan iskorak ka modernizaciji obrazovanja. Povodom toga, 4. oktobra u ovoj školi biće održan seminar namenjen nastavnom osoblju, sa ciljem da unaprede svoju praksu kroz primenu digitalnih alata i interaktivnih metoda rada. Fokus seminara biće na praktičnoj primeni tehnologije u nastavi, personalizovanom učenju, kao i radu sa nadarenim učenicima i učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama. Ovakvi seminari omogućavaju da savremena oprema ne ostane samo tehnička podrška, već da postane snažan pokretač promena u obrazovanju i nastavi 21. veka.