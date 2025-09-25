30 dana pritvora za majku iz Laćarka

preuzeta fotografija

Sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor u trajanju od 30 dana za dvadesetogodišnju M. S. iz Laćarka, osumnjičenu za porodično nasilje i teško delo protiv opšte sigurnosti, koje se dovodi u vezu sa izazivanjem opšte opasnosti. Pre odluke suda, M. S. je saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, gde je tužilac predložio pritvor. Sudija je predlog prihvatio, uz obrazloženje da bi osumnjičena, ukoliko bi se branila sa slobode, mogla da utiče na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti izazvanog načinom izvršenja i posledicama krivičnog dela. Podsetimo, devojčica stara godinu i tri meseca zadobila je teške povrede glave 29. avgusta, kada je pala niz stepenice u porodičnoj kući u Laćarku. Nakon što je najpre primljena u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, prebačena je u Novi Sad, gde je, nažalost, 11. septembra preminula.