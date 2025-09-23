Tragedija. Beba preminula posle pada, majka uhapšena

preuzeta fotografija

Sremskoj televiziji potvrđeno da se u Laćarku dogodila tragedija. Naime, dete, staro godinu i tri meseca, preminulo je nakon pada niz stepenice porodične kuće. Nesreća se dogodila 29. avgusta. Dete je najpre bilo zbrinuto u mitrovačkoj Opštoj bolnici, a potom u Dečjoj bolnici u Novom Sadu, gde je preminulo 11. septembra. Rezultati obdukcije, kako saznajemo ukazuju na moguće nasilje. Majci deteta, M. S. (20), Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici odredilo je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršila krivična dela nasilja u porodici i teškog dela protiv opšte sigurnosti. O slučaju je obavešten i Centar za socijalni rad.