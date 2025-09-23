Izrada Nacrta zakona o stočarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Zakona o stočarstvu i da najkasnije do 8. oktobra 2025. godine daju svoje komentare, sugestije i predloge. Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na imejl adresu stocarstvo@minpolj.gov.rs.

