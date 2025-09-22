Dani Srpske u Mitrovačkom pozorištu (Video)

preuzeta fotografija

Dani Srpske u Srbiji od utorka, 23. septembra, počinju manifestacijama u 13 gradova, a jedan od njih je i S. Mitrovica. Mitrovčani će imati priliku da, u pozorištu Dobrica Milutinović, pogledaju dve pozorišne predstave. U sredu, 24. septembra, Tuga koja traje ceo život, zasnovanu na istinitom svedočenju iz autobiografske knjige Dobrile Kukolj, koja je kao devojčica preživela strahote Jasenovca. Decenijama kasnije, u svojoj 93. godini, prisustvovala je premijeri monodrame o sopstvenom stradanju. Ulogu tumači Maja Kolundžija Zore. Druga predstava, Milka i Nedjo, je na repertoaru u petak , 26. septembra . Reč je o komediji Banjalučkog studentskog pozorišta, koja donosi priču o bračnom paru koji osvaja nagradu na lutriji i razmatra kako da uloži novac. Glume Radenka Ševa i Željko Kasap. Obe predstave su s početkom u 20 h, a građani besplatne ulaznice mogu preuzeti radnim danima od 8 do 15 h. Manifestacija Dani Republike Srpske pod sloganom „Put sabornosti”, u organizaciji Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, biće održana od 23. do 30. septembra.