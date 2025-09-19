Štab za sprečavanje bolesti AKS

Na sednici Vlade Srbije usvojen je i Zaključak o obrazovanju Operativnog štaba za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti afričke kuge svinja, kuge malih preživara, bolesti plavog jezika i boginja ovaca i koza. Za predsednika Operativnog štaba imenovan je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić. Zadatak ovog štaba je koordinacija, usmeravanje i usklađivanje rada svih subjekata u sprovođenju aktivnosti u pogledu prevencije, kontrole, sprečavanja, suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti afričke kuge svinja, kuge malih preživara, bolesti plavog jezika i boginja ovaca i koza, kao i operativno upravljanje krizom na nacionalnom nivou.

