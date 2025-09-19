Kulturna jesen u Pećincima

preuzeta fotografija

Kulturni centar „Pećinci” najavljuje niz značajnih kulturnih, obrazovnih i umetničkih projekata koji će se realizovati do kraja 2025. godine. Program je osmišljen tako da obuhvati sve uzraste, sa posebnim akcentom na decu i mlade, ali i na očuvanje i promociju kulturne baštine Srema.

Među najznačajnijim projektima je Virtuelni muzej nepokretnog kulturnog nasleđa u Donjem Sremu, koji će omogućiti javnosti da kroz digitalnu prezentaciju upozna objekte narodnog graditeljstva, tvrđave , spomenike i arheološka nalazišta.

Za ljubitelje scenskih umetnosti, u saradnji sa Pozorištem “Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici , priprema se profesionalna plesna predstava „Jerma – Zemlja bez kiše”, koreodrama, u režiji Slobodana Stankovića, sa premijerom zakazanom za 10. decembar.

Nastavljajući tradiciju obrazovnih programa, Kulturni centar organizuje seriju predavanja „Znamenite žene Kupinika”, posvećenih istaknutim istorijskim ličnostima, koja će biti realizovana u pet sremskih opština.

Od polovine septembra do kraja godine , u Digitalnoj školi crtanja, učenici osnovnoškolskog uzrasta imaće priliku da razviju vizuelnu kreativnost kroz slikarstvo, vajartsvo, dizajn i umetničku fotografiju. Pored toga, deca sa teritorije opštine Pećinci u svih 15 naselja tokom oktobra imaće priliku da učestvuju u projektu „Zajedno u ritmu na selu”, gde će kroz interaktivne muzičke radionice upoznati klasičnu muziku.

Takođe, krajem oktobra biće održan 19. Dečiji muzički festival „Mini-Tini Fest”, koji će mladim izvođačima pružiti priliku da svoj talenat predstave široj javnosti, kao i dvodnevni stručni seminar za rukovodioce dečijih dramskih grupa, sa ciljem usavršavanja scenskog obrazovanja i vaspitanja mladih.

Za realizaciju svih navedenih projekata, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama izdvojio je oko 4 miliona dinara, uz dodatno sufinansiranje Opštine Pećinci .