Radovi na auto-putu

preuzeta fotografija

Na auto- putu E-75, Stara Pazova – Inđija, u smeru Beograd – Novi Sad, od 18.09. do 20.09.2025. g., u toku svetlog dela dana, izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja na putnom objektu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini od 300 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Prema informacijama iz “Puteva Srbije”, i na auto- putu E-70, Ruma – Dobanovci, u oba smera, u toku su radovi redovnog održavanja (košenje putnog pojasa), do 20.09.2025. g., u toku svetlog dela dana, uz zatvaranje zaustavne saobraćajne trake, u dužini do 5 km.