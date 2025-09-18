Izmena režima saobraćaja

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci 19. i 22. septembra, od 8:00 do 19:00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i na letnjem putu Donji Tovarnik-Nikinci. Tokom gađanja postoji mogućnost zaostajanja neeksplodiranih projektila. Strogo je zabranjeno njihovo prikupljanje i dodirivanje, jer je to opasno po život. U slučaju pronalaska, potrebno je odmah obavestiti najbližu policijsku stanicu ili komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve usled diranja neeksplodiranih zrna. Svi koji pretrpe materijalnu štetu mogu podneti prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci najkasnije do 26. septembra 2025. godine. Prijave podnete posle tog roka neće biti razmatrane.