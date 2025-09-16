Zekini dani

U znak sećanja na jedan od najznačajnijih događaja iz perioda Prvog srpskog ustanka – Boj na Ravnju i pogibiju Zeke Buljubaše i njegovih „golaća” – u Ravnju će biti održana svečana manifestacija. Manifestaciju organizuje Ustanova za negovanje kulture „Srem”, u saradnji sa Mesnom zajednicom Ravnje, Centrom za kulturu „Sirmijumart” i Muzičkim društvom „Praskozorje”, pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica. Program će biti održan u sredu, 17 . septembra, u Domu kulture sa početkom u 19:00 časova.